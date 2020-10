Hasiči mali v Banskobystrickom kraji 12 výjazdov

Banská Bystrica 16. októbra (TASR) – Hasiči v Banskobystrickom kraji od štvrtka do piatki 6:00 absolvovali v súvislosti s počasím 12 výjazdov. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Erik Piater, najvážnejšia situácia bola v Žiari nad Hronom a v Novej Bani, kde hasiči zasahovali spolu päťkrát. Štyri zásahy boli spolu pre okresy Zvolen a Krupina.



„Väčšinou to bolo čerpanie zatopených pivníc a rodinných domov, stavba protipovodňových bariér, pílenie a monitoring vodných tokov,“ zhrnul.



Celkovo zasahovalo 33 príslušníkov HaZZ a bolo nasadených 15 kusov hasičskej techniky. „V teréne bolo aj 39 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na 11 kusoch techniky,“ ukončil.



So zrážkami na takmer celom Slovensku treba počítať aj v piatok. Meteorológovia očakávajú na celom území SR zrážky s úhrnom od 15 do 30 milimetrov. „Pre spadnuté zrážky z predchádzajúceho obdobia, vysoký stupeň nasýtenosti povodí i súčasný vysoký stav vodnej hladiny na tokoch očakávame prechodne opätovný vzostup vodných hladín," uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav.