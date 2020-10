Hasiči mali v Banskobystrickom kraji pre počasie tri výjazdy

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) – Hasiči v Banskobystrickom kraji od piatka (16. 10.) do soboty do 6.00 h absolvovali v súvislosti s počasím tri výjazdy. Pre TASR to v sobotu uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Erik Piater.



Hasiči riešili situácie v Banskej Bystrici a vo Zvolene. „Bolo to čerpanie vody a monitoring vodných tokov,“ zhrnul. Celkovo zasahovalo deväť príslušníkov HaZZ a boli nasadené tri kusy hasičskej techniky.



Mimo týchto výjazdov bolo v teréne aj 19 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na siedmich kusoch techniky.



V sobotu má pršať najmä na východe Slovenska. Pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. "Vzhľadom na spadnuté zrážky z predchádzajúceho obdobia a vysoký stupeň nasýtenia povodí a súčasný vysoký stav vodnej hladiny na vodných tokoch očakávame prechodne opätovný vzostup vodných hladín," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.