Hasiči mali v súvislosti s poveternostnou situáciou v ŽSK 20 zásahov
Okrem odstraňovania popadaných stromov riešili i prepadnutý strop v bytovom dome.
Autor TASR
Žilina 28. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) zasahovali od piatkového (28. 3.) do sobotného rána v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 20-krát. Okrem odstraňovania popadaných stromov riešili i prepadnutý strop v bytovom dome. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Zásahy hasičov sa týkali odstraňovania popadaných stromov z cestných komunikácií a z vozidiel, v dvoch prípadoch zo železničnej trate, nebezpečne naklonených a nalomených stromov nad vozovkou a i premočeného prepadnutého stropu v bytovke, spresnil HaZZ.
Najviac zásahov mali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Dolnom Kubíne, a to šesť, štyrikrát zasahovali príslušníci OR HaZZ v Čadci, dva zásahy mali hasiči z OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši a po jednom zásahu hasiči z OR HaZZ v Žiline, Martine, Ružomberku, Námestove, ako i dobrovoľní hasiči zo Žiliny - Zástrania, Čadce, Makova a Nižnej.
„Celkom zasahovalo 41 príslušníkov HaZZ, 16 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí a bolo nasadených 16 kusov hasičskej techniky,“ zhrnul HaZZ.
