Hasiči na Lešti predviedli hasenie elektromobilu v uzavretom priestore

Lešť 25. apríla (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) predviedol vo štvrtok na Lešti experiment hasenia elektromobilu v uzavretom priestore. Hasiči imitovali požiar auta v podzemnej garáži, kde boli nainštalované požiarno-technické zariadenia. TASR to povedal okresný riaditeľ HaZZ v Galante Zoltán Tánczos.



Dodal, že prostredníctvom tepelného zdroja zapálili vozidlo. "Vyvolali sme skrat v batériách a podarilo sa nám ho zapáliť do tretej fázy horenia. Potom sme spustili požiarno-technické zariadenia. V tomto prípade fungovali," objasnil s tým, že následne bola lokalizácia likvidácie požiaru. Po nej zhorené auto evakuovali z garáže na voľné priestranstvo, kde ho dohasili a uložili do karantény. "Je to kontajner, ktorý má HaZZ k dispozícii. Vozidlo ponoríme do vodného kúpeľa a v ňom ostatne 48 až 72 hodín," spresnil.



Prezident HaZZ SR Adrián Mifkovič spomenul, že počas experimentu merali náraz teploty i účinok zariadenia na odvetrávanie dymu a splodín horenia. "Teplota na povrchu bola nameraná okolo 700 stupňov Celzia. Nebolo to však úplne rozhorené, malo to ešte tendenciu nárastu," uviedol. Pri udalosti podľa neho zasahovalo štandardné hasičské družstvo, čo sú štyria ľudia. Využívali techniku, ktorú HaZZ má, hasili vodou a skúšali aj požičané vysokotlakové a automatické roboty. Tie sú schopné autonómne pracovať bez fyzickej prítomnosti hasiča na mieste.



Po zásahu prezident informoval, že inštalácia požiarno-technických zariadení do objektov a do garáží je nevyhnutná. "Zakázať vjazd elektrického vozidla do uzavretých priestorov nie je riešenie. Musíme vybaviť budovy takými zariadeniami, aby sa dal zvládnuť požiar bezpečne," podotkol. Podľa neho tiež treba vybaviť HaZZ takými prostriedkami, aby mohli účinne zasahovať v uzavretých priestoroch.



Konštatoval, že vlani boli tri požiare elektromobilov. Tento rok eviduje HaZZ jeden, bolo to však úmyselné zapálenie. "Nebol to požiar z technickej príčiny alebo z nabíjania. Neradí sa to tak medzi požiare elektromobilu," zdôraznil.