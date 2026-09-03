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Hasiči naďalej zasahujú pri požiari družstva v Naháči
Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe.
Autor TASR
Naháč 3. septembra (TASR) - Hasiči naďalej zasahujú pri požiari družstva v obci Naháč v okrese Trnava, ku ktorému došlo v stredu (2. 9.) večer. Informovali o tom hasiči z Jaslovských Bohuníc na sociálnej sieti.
„Noc máme za sebou, no práce na požiari stále pokračujú,“ ozrejmili. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) z Chtelnice označil zásah za náročný. Zapojili sa aj DHZ zo Smoleníc či Dobrovoľná civilná ochrana (DCO), ktorá vytvorila zásobovací bod a zabezpečuje pitný režim. Nasadili aj dron, ktorý pomáha s monitorovaním situácie a poskytuje zasahujúcim situačný prehľad.
Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe.
„Noc máme za sebou, no práce na požiari stále pokračujú,“ ozrejmili. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) z Chtelnice označil zásah za náročný. Zapojili sa aj DHZ zo Smoleníc či Dobrovoľná civilná ochrana (DCO), ktorá vytvorila zásobovací bod a zabezpečuje pitný režim. Nasadili aj dron, ktorý pomáha s monitorovaním situácie a poskytuje zasahujúcim situačný prehľad.
Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe.