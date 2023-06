Hasiči našli v horiacom byte jednu osobu, dve skončili v bezvedomí

Košice 4. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život a dvoch ľudí v bezvedomí previezli do nemocnice v súvislosti s nedeľným požiarom bytu v Košiciach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.



Požiar vypukol predpoludním v byte na prízemí na Ulici Slobody. "U jednej osoby, ktorú našli v byte, bol konštatovaný exitus. Dve osoby vyskočili z bytu a boli v bezvedomí. Či sa nadýchali splodín horenia alebo o akú príčinu išlo, zatiaľ nie je známe. Prevezení boli do nemocnice," spresnila.



Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, bez známok života bol nájdený 67-ročný muž. Do nemocnice previezli dvojicu mužov vo veku 28 a 60 rokov. "Ostatní ľudia, nachádzajúci sa v bytoch obytného domu, boli evakuovaní. Policajti miesto udalosti zabezpečili pred vstupom nepovolaných osôb do blízkosti požiaru, v súčasnej dobe sa na mieste nachádza už aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov HaZZ, ktorý vykonáva obhliadku miesta v súčinnosti s Policajným zborom," uviedla.



"Požiar je už pod kontrolou a zlikvidovaný. Na mieste bolo päť kusov techniky," dodal pre TASR operačný dôstojník KR HaZZ v Košiciach.