Hasiči odchytili sršne v blízkosti budovy školy v Brezolupoch
Zásah bol vykonaný bezpečne a bez zranení, skonštatovali hasiči.
Autor TASR
Brezolupy 2. septembra (TASR) - Bánovskí hasiči v pondelok (1. 9.) dopoludnia odchytili sršne, ktoré sa nachádzali v blízkosti budovy Základnej a materskej školy (ZŠ a MŠ) v Brezolupoch v okrese Bánovce nad Bebravou a bezprostredne tak ohrozovali deti. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.
Sršne sa nachádzali v blízkosti budovy školy, vylietavali spod strešnej konštrukcie, ako aj z búdky pre netopiere umiestnenej približne šesť metrov nad zemou.
„Jeden z príslušníkov HaZZ sa za pomoci ochranného odevu na odchyt bodavého hmyzu a výsuvného rebríka dostal k miestu výskytu. Otvor, ktorým hmyz vylietaval, utesnil pomocou montážnej peny. Následne bola po dohode so školníkom demontovaná búdka, ktorá bola bezpečne uložená do zberného vreca,“ priblížil HaZZ.
V ďalšej fáze zásahu sa príslušník podľa neho presunul do povalovej časti budovy, kde sa nachádzalo samotné hniezdo. „To odborným spôsobom odstránil a umiestnil do uzatvárateľného zberného suda,“ doplnil.
