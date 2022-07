Hasiči odporúčajú pri návšteve kúpalísk parkovať na nehorľavom povrchu

Bratislava 4. júla (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) odporúča pri návšteve kúpalísk parkovať na nehorľavom povrchu. Informoval o tom na sociálnej sieti.



Ako hovorí HaZZ, občania by mali pri návšteve prírodného kúpaliska a voľných priestranstiev rešpektovať isté parkovacie opatrenia. Mali by parkovať na miestach, ktoré sú na to určené, a to na asfalte, betóne, štrku alebo na kamení. Naopak, vozidlá by nemali nechávať na priestranstvách po zbere obilnín alebo na horľavom povrchu, ako sú suchá tráva alebo seno. V batožinovom priestore by taktiež nemali skladovať náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko explózie alebo podporiť horenie.



Hasiči pripomínajú, že po vypuknutí požiaru vozidla je potrebné sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a okamžite kontaktovať hasičov na linke tiesňového volania 150 alebo 112.