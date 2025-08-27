< sekcia Regióny
Hasiči zrušili zákaz zakladania ohňa na lesných pozemkoch v Bratislave
Oheň je možné zakladať iba v ohnisku na vyhradenom mieste, drevo je potrebné skladovať minimálne dva metre od ohniska.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Hasiči v stredu ráno oficiálne odvolali zákaz zakladania ohňa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v Bratislave. Informujú o tom Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti i na svojom webe. Zakladanie ohňa je povolené iba na miestach na to určených.
„Opekanie a grilovanie je tak opäť možné na všetkých vyhradených miestach,“ konštatujú mestské lesy v súvislosti s odvolaním času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Mestské lesy zároveň dávajú do pozornosti aj „kódex opekača“. Oheň je možné zakladať iba v ohnisku na vyhradenom mieste, drevo je potrebné skladovať minimálne dva metre od ohniska. Pred odchodom netreba zabudnúť oheň uhasiť vodou, pahrebu rozhrabať.
„Nikdy nenechajte oheň bez dozoru. Po vašom odchode sa môže rozfúkať vietor a riziko požiaru sa tým výrazne zvyšuje,“ podotýkajú mestské lesy.
Taktiež by nemala byť hudba pustená nahlas, aby nerušila zver či ostatných návštevníkov. Pri odchode je potrebné zároveň zanechať piknikové miesto čisté a bezpečné, čiže bez fliaš, plechoviek a iného odpadu.
