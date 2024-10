Hasiči opäť zasahovali pri požiari v oceliarňach U.S. Steel Košice

Košice 15. októbra (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok (14. 10.) popoludní pri požiari v objekte oceliarní U.S. Steel Košice. "Výška predbežnej priamej škody spôsobenej požiarom bola vyčíslená na sumu 15.000 eur," informoval TASR hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Na prípad upozornil denník Korzár.



Oznámenie o požiari prijalo krajské operačné stredisko hasičov krátko po 16.00 h. Dvaja príslušníci HaZZ s jedným kusom techniky na mieste udalosti podľa hovorcu asistovali zamestnancom závodného hasičského útvaru. Pri udalosti sa nikto nezranil. "Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu zisťovania," dodal Bálint.



Hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača pre TASR potvrdil zásah hasičov v priestoroch moriacej linky oceliarní, kde bolo vidieť dym z plastového potrubia. "Nikto nebol zranený a okolie nebolo ohrozené," uviedol.



K požiaru a zásahu hasičov v košických oceliarňach došlo aj vo štvrtok 10. októbra, a to v divíznom závode Oceliareň. Predbežnú priamu škodu vtedy podľa hasičov stanovili na 180.000 eur.