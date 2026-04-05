< sekcia Regióny
PÁTRANIE PRI MICHALOVCIACH: V rieke zmizli dvaja mladiství
Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Malčice.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Michalovce 5. apríla (TASR) - Hasiči aktuálne hľadajú dve mladistvé osoby v katastri obce Oborín v okrese Michalovce. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, podľa prvotných informácií sa mali utopiť v rieke.
„Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Malčice,“ uvádza Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach.
