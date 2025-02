Hasiči po požiari porastu upozorňujú na nebezpečenstvo vypaľovania

Chminianske Jakubovany 21. februára (TASR) - Príčinou požiaru porastu nad obcou Chminianske Jakubovany v okrese Prešov na ploche asi 20 hektárov bolo pravdepodobne vypaľovanie trávy a suchých porastov. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove na sociálnej sieti. Dodali, že požiar zlikvidovali po viac ako troch hodinách.



Nasadených bolo desať profesionálnych hasičov zo staníc Sabinov a Prešov s piatimi kusmi techniky a 31 dobrovoľných hasičov z Veľkého Šariša, Rokycian, Župčian, Hrabkova, Širokého, Ovčieho, Bertotoviec a Hendrichoviec s deviatimi kusmi techniky.



"Upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, ako aj zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu," uviedli krajskí hasiči.



Za porušenie tohto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 331 eur a právnickým osobám alebo podnikateľom do výšky 16.596 eur.



"Od začiatku februára hasiči v Prešovskom kraji zasahovali pri viac ako 50 požiaroch v prírodnom prostredí," doplnili.