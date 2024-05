Hasiči počas cvičenia v Bardejove zasahovali pri požiari domu

Bardejov 3. mája (TASR) - Na likvidáciu požiaru objektov historického a kultúrneho významu spojenú so záchranou a evakuáciou osôb bolo zamerané taktické cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v piatok v Bardejove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.



"Námetom cvičenia bol požiar elektroinštalácie v jednom z meštianskych domov, ktorý sa následne rozšíril aj na vedľajšie meštianske domy, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti," priblížila Knišová.



Cvičenia sa zúčastnili hasičské jednotky z hasičských staníc z Bardejova, Raslavíc, Svidníka, Giraltoviec, Prešova a členovia dobrovoľných hasičských zborov obce Zborov a Kľušov. Do taktického cvičenia bola zapojená aj záchranná zdravotná služba a polícia.



Úlohou cvičiacich príslušníkov bolo vyhľadávanie a evakuácia osôb z požiarom zasiahnutého objektu a ich transport do hniezda zranených. Ďalej poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a asistencia zdravotníkom záchrannej zdravotnej služby, nasadenie výškovej techniky, zriadenie čerpacích stanovísk a zabezpečenie kyvadlovej dopravy vody na uhasenie požiaru, budovanie obranných a útočných línií a evakuácia cenných predmetov z objektov.



Cieľom cvičenia bolo podľa Knišovej precvičiť vzájomnú súčinnosť zúčastnených zasahujúcich zložiek, hasenie historických budov, spôsoby záchrany osôb a poskytovanie pomoci zraneným osobám, ako aj preveriť dostupnosť hydrantovej siete.