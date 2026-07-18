Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. júl 2026Meniny má Kamila
< sekcia Regióny

Hasiči počas júna zasahovali pri 289 udalostiach v Trenčianskom kraji

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Hasiči absolvovali v júni 190 technických zásahov, 73 výjazdov mali k požiarom, 71 zásahov sa týkalo dopravných nehôd, ekologických zásahov mali 19.

Autor TASR
Trenčín 18. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali počas júna pri 289 udalostiach na území Trenčianskeho kraja. Najviac ich zásahov sa týkalo technickej pomoci. Informovalo o tom v sobotu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Hasiči absolvovali v júni 190 technických zásahov, 73 výjazdov mali k požiarom, 71 zásahov sa týkalo dopravných nehôd, ekologických zásahov mali 19. Okrem toho hasiči mali 17 požiarno-previerkových cvičení.

Priame škody po týchto udalostiach boli vyčíslené na približne 857.000 eur. Naopak, uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov HaZZ v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 2.512.000 eur,“ priblížil HaZZ.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Bude teplo, no prídu aj búrky

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili