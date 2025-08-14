< sekcia Regióny
Hasiči pokračujú v hasení lesného požiaru v katastri obce Likavka
Likavka 14. augusta (TASR) - Hasiči vo štvrtok pokračujú v hasení lesného požiaru v katastri obce Likavka, ktorý vypukol v utorok (12. 8.) popoludní v ťažko dostupnom teréne a zasiahol oblasť s piatym stupňom ochrany. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
„Na mieste aktuálne zasahujú príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Ružomberku, Modul pozemného hasenia Stred a Modul pozemného hasenia Východ, čo je celkom 17 príslušníkov. Pri požiari zasahujú aj dobrovoľní hasiči z obce Likavka a vrtuľník Ozbrojených síl SR,“ uviedla hovorkyňa.
Plniace stanovisko pre vrtuľník je v obci Valaská Dubová. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania a vzniknutá škoda zatiaľ nebola vyčíslená,“ dodala Pohanková Zahatlanová s tým, že priestor je priebežne monitorovaný dronom.
Ozbrojené sily SR na sociálnej sieti informovali, že s nasadeným vrtuľníkom UH-60 Black Hawk s bambi vakom v stredu (13. 8.) uskutočnili desať letov a zhodiť stihli 28 bambi vakov, čo je 70.000 litov vody.
