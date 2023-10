Hasiči pomáhajú v obciach po zemetrasení a vykonávajú monitoring

Prešov 12. októbra (TASR) - Hasiči vykonávajú monitoring a pomáhajú ľuďom v obciach na východe Slovenska, ktoré zasiahlo v pondelok (9. 10.) zemetrasenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.



Ako povedala, v stredu (11. 10.) hasiči zasahovali v okrese Humenné, a to v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Turcovce a Košarovce. "Ich činnosť spočívala v asanácii poškodených komínov. Nasadených bolo celkom 12 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice Humenné a zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom so štyrmi kusmi hasičskej techniky," priblížila Knišová.



Vo štvrtok boli nasadení v okrese Humenné do obcí Nižná Sitnica, Jankovce, Rohožník, Košarovce, Lukačovce, Ohradzany, ako aj do mesta Humenné, kde budú vykonávať monitoring a prípadnú asanáciu komínov po zemetrasení.



"Dnes bolo nasadených 15 príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice Humenné a zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom so šiestimi kusmi hasičskej techniky," dodala Knišová.