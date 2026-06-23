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ZÁCHRANA PŠTROSA: Hasiči ho vyťahovali z betónovej skruže
Pštros sa nachádzal v hĺbke približne 150 centimetrov.
Autor TASR
Turčianske Teplice 23. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach zachraňovali v nedeľu (21. 6.) pštrosa, ktorý spadol do betónovej skruže na dvore rodinného domu. Vtáka sa im podarilo dostať von. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Pštros sa nachádzal v hĺbke približne 150 centimetrov. „Hasiči ho pomocou krátkeho širokého popruhu, ktorý podvliekli popod telo zvieraťa, vytiahli von. Následne skruž zabezpečili, aby sa predišlo ďalším možným pádom a zraneniam,“ uviedol HaZZ.
Pštros sa nachádzal v hĺbke približne 150 centimetrov. „Hasiči ho pomocou krátkeho širokého popruhu, ktorý podvliekli popod telo zvieraťa, vytiahli von. Následne skruž zabezpečili, aby sa predišlo ďalším možným pádom a zraneniam,“ uviedol HaZZ.