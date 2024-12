Hasiči: Požiar bytu v Prievidzi si vyžiadal štyroch zranených

Prievidza 23. decembra (TASR) - Požiar bytu v pondelok ráno na Ulici M. Rázusa v Prievidzi si vyžiadal zranenie štyroch ľudí, z bytového domu museli evakuovať 30 osôb. Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Handlovej, obecní hasiči z Nitrianskeho Pravna a dobrovoľní hasiči z Nedožier-Brezian. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík.



Požiar bytu na šiestom poschodí osemposchodového bytového domu hasičom nahlásili krátko po 5.30 h. Požiar zasiahol jeden byt, čiastočne sa poškodili i okná bytu o poschodie vyššie. Na miesto udalosti postupne vyslali 12 príslušníkov HaZZ z Prievidze a Handlovej s piatimi zásahovými vozidlami, ako i hasičov z Nitrianskeho Pravna a Nedožier-Brezian.



"Zasahujúci hasiči v dýchacích prístrojoch vnikli cez vnútorné zásahové cesty do požiarom zasiahnutého bytu, ktorý postupne lokalizovali a následne zlikvidovali krátko po 7.30 h pomocou jedného hasebného prúdu," opísal Petrík.



Pri udalosti sa podľa neho zranili štyri osoby, dve po prvotnom ošetrení na mieste záchranári previezli do nemocnice, dve ošetrili na mieste. "Počas zásahu bolo evakuovaných z bytového domu 30 osôb, obyvatelia sa po skontrolovaní požiariska a priľahlých priestorov hasičmi mohli vrátiť do svojich bytov krátko pred 8.00 h. Na mieste sa aktuálne nachádza zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý udalosť vyšetruje," dodal Petrík.