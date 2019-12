Rodina Hažlinských sa dobrovoľnému hasičstvu venuje viac ako 100 rokov

Kalnište 1. decembra (TASR) – Viac ako 100 rokov sa rodina Hažlinských z obce Kalnište v okrese Svidník venuje dobrovoľnému hasičstvu. Kamila Hažlinská je učiteľkou v Základnej škole v Giraltovciach, kde pracuje s deťmi s DMO, Downovým syndrómom ako aj autistickými prvkami. Od roku 2006 je veliteľkou Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Kalništi.



Ako povedala, k dobrovoľným hasičom sa dostala asi ako väčšina detí. "Trávili sme veľa času na ihrisku a videli sme trénovať a súťažiť starších členov. Obaja starí otcovia, ako aj otec boli dobrovoľnými hasičmi, tak pre mňa a brata bolo prirodzené patriť k nim. Podpora rodiny hrá veľkú úlohu," povedala pre TASR Hažlinská, ktorá k dobrovoľnému hasičstvu vedie i svojho syna Nikolasa.



Keď bola v šiestom ročníku na základnej škole, pripravovali ich na celoslovenskú hasičskú súťaž Plameň. Trénovala za dorastenky a neskôr za ženy.



"Po vysokej škole som absolvovala Odbornú školu dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine. Po jej ukončení ma zvolili za veliteľa DHZ v Kalništi. Nie všetko ide tak, ako by som si predstavovala, ale je to moja srdcovka. Jedným z faktorov, ktorý nám našu prácu neuľahčuje, je to, že veľa mladých ľudí odchádza za prácou mimo svojho domova," povedala Hažlinská s tým, že v súčasnosti majú 57 členov, z nich 12 má viac ako 60 rokov.



Založenie DHZ v Kalništi sa podľa jej slov traduje od 30. rokov 20. storočia. "Môj starý otec bol v obci referent pre prevenciu, a keď niečo horelo, tak hasičskou trúbkou ohlasoval požiar a zvolával ľudí. V istom období bol predsedom a veliteľom DHZ.







Starý otec z otcovej strany bol taktiež dobrovoľným hasičom, ale v Giraltovciach. V DHZ v Giraltovciach boli aktívnymi členmi môj otec a jeho brat. Keď sa rozprávajú a spomínajú otec a jeho kamaráti, s ktorými súťažil a trénoval, je cítiť, že práca v dobrovoľnom hasičstve ich bavila," uviedla pre TASR Kamila Hažlinská.



V tomto roku získali nové hasičské vozidlo. V súčasnosti majú dve hasičské družstvá mužov, ktoré ich reprezentujú na súťažiach, či previerkach pripravenosti.



"Venujem sa práci s mládežou od 7 do 15 rokov. Pripravujem deti z našej obce a zo základnej školy, kde pracujem. Najbližšie trénujeme na halovú súťaž v Giraltovciach. V jari DHZ v Giraltovciach organizuje Pretek brannej všestrannosti pre kolektívy mladých hasičov a v máji na okresné kolo hry Plameň. To sú také základné a pravidelné súťaže, na ktorých sa zúčastňujeme," priblížila Hažlinská.



Jej otec Pavol Hažlinský sa dobrovoľnému hasičstvu venoval od roku 1972. V súčasnosti je členom DHZ v Kalništi.



"Kedysi sme chodili už ráno o piatej cvičiť, aby sme si aspoň päť- až šesťkrát vyskúšali rôzne disciplíny. Aj dva, tri mesiace sme cvičili. Nie však na ihrisku, ale na lúke, kde pre vysokú trávu nebolo vidieť ani hadice, kde sa zakotúľali. Tie boli nie také, ako teraz pogumované, ale plátené a boli oveľa ťažšie. Pamätám si, že som ako 16-ročný pomáhal pri požiari skladu v rozostavanom hoteli v Giraltovciach," zaspomínal si Hažlinský.



"Začali sme tak, ako všetci dobrovoľní hasiči, v detstve. To, že k nim patrím, má veľa pozitív. Stretávame sa, máme priateľské vzťahy a chodievame tiež na rôzne súťaže. Stretávame sa minimálne dvakrát počas týždňa, keď trénujeme. Dobrovoľné hasičstvo je pestré a zároveň sa človek naučí mnoho vecí," dodal syn a brat Peter Hažlinský.