Pondelok 1. jún 2026
HASIČI SA NEZASTAVILI: V Žilinskom kraji riešili požiare aj nehody

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Žilina 1. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 96-krát. Dvadsaťosem zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 34-krát. Zasahovali pri 29 dopravných nehodách a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.

