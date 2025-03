Prievidza 13. marca (TASR) - Hasiči si precvičili likvidáciu požiaru elektromobilu. Na cvičení sa zúčastnilo deväť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Handlovej spolu so šiestimi členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Ráztočno. Nasadili šesť kusov zásahových vozidiel, respektíve špeciálnej hasičskej a vyslobodzovacej techniky. Informovalo o tom vo štvrtok Krajské riaditeľstvo (KR) HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.



Taktické cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru vozidla a jeho následné umiestnenie do kontajnera na hasenie elektromobilov. "Počas taktického cvičenia si hasiči precvičili zabezpečenie miesta požiariska, organizovanie, nasadzovanie síl a prostriedkov pri požiari elektromobilu, výkon hasebných prác za použitia ťažkej peny, ako i presun požiarom zasiahnutého vozidla do karanténneho kontajnera na hasenie elektromobilov prostredníctvom mobilnej techniky a vecných prostriedkov HaZZ," priblížilo KR HaZZ.



Hasiči si podľa neho vyskúšali aj koordináciu postupov pri riešení následkov požiaru elektromobilu, ako i dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rovnako používanie osobných, ochranných a pracovných prostriedkov.