Hasiči si precvičili zásah pri požiari v Kanianke

Kanianka 27. mája (TASR) - Dobrovoľní i profesionálni hasiči si v utorok ráno precvičili zásah pri požiari v priestoroch Základnej školy (ZŠ) v Kanianke (okres Prievidza). Súčasťou cvičenia bola evakuácia žiakov, vyhľadávanie a pomoc zraneným osobám.



Michal Kollár z Dobrovoľného hasičského zboru obce Kanianka priblížil, že v rámci cvičenia riaditeľka školy na operačné stredisko ohlásila požiar v budove v ZŠ, silne zadymené zostali priestory na poschodí budovy. Hasiči si podľa neho vyskúšali evakuáciu ZŠ pri plnej prevádzke. „Zranili sa tri osoby z deviatej triedy a jedna asistentka, ktorá uviazla na treťom poschodí v zadymených priestoroch,“ doplnil Kollár.



Kollár podotkol, že podobné cvičenia sú veľmi dôležité, evakuácia dvakrát do roka vyplýva i zo zákona. „Je to veľmi prospešné, či už pre nás hasičov a hlavne pre deti. Myslím si, že sme veľmi dobre pripravení na takéto zásahy,“ ozrejmil.



Priebeh taktického cvičenia zhodnotila riaditeľka ZŠ Jana Stančeková ako celkom dobrý. „Žiaci rýchlo opustili priestory tried. Len na nástupišti nastali aj také situácie, že deti začali plakať, zľakli sa. Malo to pre nás veľký význam, lebo nie všetky deti berú takéto cvičenie na ľahkú váhu a báli sa, že informatická trieda je v plameňoch,“ priblížila Stančeková.



Počas cvičenia podľa nej zistili, že sa do areálu budovy nedostanú ľahko požiarne autá, keďže tie sú veľké a vstupné brány malé. „Do budúcna preto budeme musieť poprosiť zriaďovateľa, ak by sa niečo vyskytlo, aby boli prístupy všetkých záchranných zložiek do areálu plynulé,“ podotkla.



Problém vjazdu do areálu si podľa svojich slov všimol i starosta obce Peter Bielický. „Tento problém by sa mal vyriešiť aj vďaka činnosti, ktorú budeme realizovať v rámci projektu vodozádržných opatrení. Rampa by sa mala upraviť tak, aby bola funkčná práve pri takýchto prípadoch,“ dodal.