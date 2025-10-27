Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči si precvičili zásah pri požiari na Bojnickom zámku

Na snímke hasiči počas taktického cvičenia v Bojnickom zámku v pondelok 27. októbra 2025. Foto: TASR - Alexandra Mošková

Cvičenie preverilo pripravenosť na mimoriadne situácie nielen hasičov, ale i zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice.

Autor TASR
Bojnice 27. októbra (TASR) - Hasiči si v pondelok precvičili zásah pri požiari na Bojnickom zámku. Z priestorov národnej kultúrnej pamiatky evakuovali i vybrané zbierkové predmety. Cvičenie preverilo pripravenosť na mimoriadne situácie nielen hasičov, ale i zamestnancov Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice.

Cvičenie pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v spolupráci s múzeom. „Jeho účelom bola simulácia požiaru v objekte jedného z krídiel zámku. Špecifikom zásahu bolo to, že išlo aj o evakuáciu zbierkových predmetov,“ uviedol knihovník SNM - Múzea Bojnice Erik Kližan.

Požiar mal vzniknúť v prvej a druhej miestnosti i päťhrannej veži, nachádzal sa i v priestoroch depozitára. Veliteľ zásahu Patrik Lichner priblížil, že hasiči najskôr nariadili prieskum, kde zisťovali, či už boli evakuované všetky osoby zo zámku, následne mu nahlásili, v ktorých miestnostiach sa nachádzajú drahé exponáty. Počas zásahu hasiči exponáty vyniesli von na priestranstvo, kde si ich prevzali zamestnanci zámku.

„Zachraňovali sme zbierkové predmety rôzneho charakteru, nábytky, predmety umeleckého charakteru i dva obrazy,“ spresnil Kližan.

Podobné taktické cvičenia podľa neho robia v bojnickom múzeu bežne, majú preveriť pripravenosť na mimoriadne situácie nielen samotného múzea, ale i záchranných zložiek. Obdobne sa vyjadril i veliteľ zásahu. „Aj pre nás sú tieto cvičenia prínosom do budúcna, keby sa niečo stalo na Bojnickom zámku,“ podotkol Lichner.

V prípade ostrého zásahu sa múzeum pri evakuácii zbierkových predmetov musí riadiť kategorizáciou. „Prioritnou je prvá kategória, potom nasledujú ďalšie. Bola by škoda, keby došlo k poškodeniu všetkých predmetov. Každá zbierka má určitý význam, každá je špecifická, niektoré sú cennejšie, tie majú prednosť pri evakuácii,“ dodal Kližan.

Vedúca oddelenia správy a muzealizácie zbierok SNM - Múzea Bojnice Lívia Reháková poznamenala, že reálny zásah by bol náročnejší, keďže múzeum má zbierkových predmetov omnoho viac. „Kultúrne dedičstvo má nevyčísliteľnú hodnotu. Jeho strata by bola nenahraditeľná,“ uzavrela.
