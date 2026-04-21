Utorok 21. apríl 2026
Hasiči: Škoda po požiari v Bajči je vyčíslená na pol milióna eur

Hasiči v pondelok 20. apríla 2026 popoludní zasahujú pri požiari triedičky odpadov v obci Bajč v okrese Komárno. Foto: TASR - Milan Drozd

Autor TASR
Bajč 21. apríla (TASR) - Požiar recyklovaného odpadu v hale priemyselného areálu v obci Bajč (okres Komárno) spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 500.000 eur. Aktuálne sa hasiči sústreďujú najmä na postupné dohášanie skrytých ohnísk a kontrolu požiariska, aby sa predišlo jeho opätovnému rozhoreniu. Horieť začalo v pondelok (20. 4.) napoludnie. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Na mieste zasahovalo doteraz 44 príslušníkov HaZZ z okresných riaditeľstiev v Nových Zámkoch (z hasičských staníc Nové Zámky a Šurany), Nitry (z hasičských staníc Nitra a Nitra-Drážovce) a Trnavy. Zároveň pomáhalo 33 členov dobrovoľných hasičských zborov. Odborníci z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu budú zisťovať príčinu vzniku požiaru.
