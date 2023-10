Hasiči Trenčianskeho a Zlínskeho kraja nacvičovali zásah v pohraničí

Horné Srnie 5. októbra (TASR) - Nácvik likvidácie následkov dopravnej nehody s únikom nebezpečných látok do vodného toku bol hlavným cieľom utorkového (3. 10.) medzinárodného taktického cvičenia hasičov z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Zlínskeho kraja v hraničnom priestore. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



Úlohou záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Slovenskej a Českej republiky bolo overenie taktických a operačných postupov pri simulovanej dopravnej nehode nákladného automobilu prevážajúceho nebezpečnú látku s elektromobilom a ďalším motorovým vozidlom.



"Na taktickom cvičení so zriadením štábu sa zúčastnilo takmer 50 príslušníkov HaZZ z Trenčianskeho a HZS Zlínskeho kraja a bolo nasadených 15 zásahových vozidiel spolu so špeciálnou hasičskou a vyslobodzovacou technikou," informoval Petrík.



Hasiči si precvičili záchranné práce a súčinnosť slovenských a českých hasičov pri dopravnej nehode v priestore hraničného prechodu. Overili si spojenie a koordináciu postupov operačných stredísk oboch krajín pri riešení následkov závažnej udalosti medzinárodného rozsahu vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o cezhraničnej spolupráci uzatvorenej medzi KR HaZZ v Trenčíne a HZS Zlínskeho kraja.