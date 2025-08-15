Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči upozorňujú na riziko požiarov v okresoch Prešov a Sabinov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Prešov 15. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okresoch Prešov a Sabinov, a to od piatka až do odvolania. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Ako uviedla, dôvodom je zvýšené riziko vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ale aj ohroziť zdravie a život osôb.

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je preto prísne zakázané fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiarov. Rovnako je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a v ich ochrannom pásme.
