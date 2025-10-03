Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči v akcii: Pomáhali srnke, ktorá spadla do šachty

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Incident sa stal v Podunajských Biskupiciach.

Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislavskí hasiči v piatok zachraňovali v mestskej časti Podunajské Biskupice malú srnku, ktorá spadla do šachty. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

„Srnka spadla do päťmetrovej hĺbky. Okoloidúci počuli, ako sa márne snaží vyskočiť, a privolali hasičov,“ priblížili. „Jeden z privolaných hasičov sa pomocou trojnožky spustil dole, srnku opatrne prikryl dekou a vytiahol do bezpečia,“ dodali.

Upozornili, že deka poslúžila nielen na upokojenie, ale aj ako ochrana, aby na srnke nezostal ľudský pach a k malej srnke sa mohla vrátiť jej matka.


