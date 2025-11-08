< sekcia Regióny
HASIČI V AKCII: V Trenčianskom kraji vykonali 809 výjazdov
Hasiči v Trenčianskom kraji v období od júla do septembra najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 298-krát.
Autor TASR
Trenčín 8. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčianskom kraji vykonali v treťom štvrťroku 2025 spolu 809 výjazdov. V súvislosti s požiarom absolvovali 205 zásahov. Na sociálnej sieti o tom v sobotu informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
Hasiči v Trenčianskom kraji v období od júla do septembra najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 298-krát. Zasahovali pri 236 dopravných nehodách a vykonali 29 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči absolvovali aj 41 požiarno-previerkových cvičení.
„Priame škody spôsobené týmito udalosťami boli vyčíslené na 289.000 eur. Vďaka rýchlemu a efektívnemu zásahu sa podarilo uchrániť majetok v hodnote viac ako 3.088.000 eur,“ doplnilo hasičské riaditeľstvo.
