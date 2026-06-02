Hasiči v akcii: V Žilinskom kraji bolo v pondelok 12 nehôd
Podľa hasičov spôsobilo mnoho kolízií zlé počasie, dážď, ale aj nepozornosť na cestách.
Autor TASR
Žilina 2. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali v pondelok (1. 6.) pri 12 dopravných nehodách. Na sociálnej sieti o tom v utorok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Podľa hasičov spôsobilo mnoho kolízií zlé počasie, dážď, ale aj nepozornosť na cestách. „Najviac výjazdov k dopravným nehodám mali príslušníci z Hasičskej stanice v Žiline (štyri výjazdy) a z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši (tri výjazdy),“ dodalo hasičské riaditeľstvo.
