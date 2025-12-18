Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Regióny

HASIČI V AKCII: Zasahovali pri nehode, v aute bola zakliesnená osoba

.
Foto z miesta nehody. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Okrem príslušníkov zboru na mieste zasahovali aj závodní hasiči z bratislavského Volkswagenu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. decembra (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali vo štvrtok ráno pri dopravnej nehode na Ulici Jána Jonáša v mestskej časti Devínska Nová Ves. Po príchode na miesto zistili, že v jednom z vozidiel zostala zakliesnená osoba. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči osobu z vozidla vyslobodili, odovzdali ju do opatery zdravotníckych záchranárov a na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Hasiči následne uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ uviedol HaZZ.

Okrem príslušníkov zboru na mieste zasahovali aj závodní hasiči z bratislavského Volkswagenu.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia