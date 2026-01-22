Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Regióny

HASIČI V AKCII: Zasahovali pri požiari prístreška v Miloslavove

.
Foto z miesta požiaru. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Miloslavov, Rovinka a Ivanka pri Dunaji.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miloslavov 22. januára (TASR) - Hasiči zo Senca a Šamorína zasahovali vo štvrtok ráno pri požiari prístreška pri hospodárskej budove v obci Miloslavov v okrese Senec. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

Išlo o požiar troch drevostavieb s plechovou strechou, v ktorých bolo uskladnené palivové drevo. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a palivové drevo postupne vykladali na voľné priestranstvo, kde ho zalievali,“ priblížili z HaZZ. Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania.



Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Miloslavov, Rovinka a Ivanka pri Dunaji.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?