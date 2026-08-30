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Hasiči v B. Štiavnici dostali nové vozidlo a špeciálnu výškovú plošinu
Plošina je navrhnutá s dôrazom na priestorové obmedzenia zásahovej činnosti priamo v historickom centre Banskej Štiavnice.
Autor TASR
Banská Štiavnica 30. augusta (TASR) - Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice v roku 2023 ukázal, aké náročné je pre hasičov zasahovať v úzkych štiavnických uličkách a vo výškach. Teraz už majú nové hasičské vozidlo Scania a špeciálnu výškovú plošinu, ktorá je svojím vyhotovením jediná na Slovensku. Hasičskému a záchrannému zboru (HaZZ) ju v Banskej Štiavnici počas víkendu odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Historické objekty nedokážeme nahradiť. O to dôležitejšie je byť pripravení urobiť maximum pre ich ochranu. Ešte dôležitejšie je mať techniku, ktorá hasičom pomôže bezpečne a rýchlo zasiahnuť tam, kde ich bude treba a dostane sa aj tam, kde možnosti našich bežných vozidiel končia. Novú techniku budeme môcť nasadiť pri požiaroch vo výškach a na ťažko dostupných miestach, pri záchrane a evakuácii osôb, ale i pri prieskume či osvetľovaní miesta mimoriadnej udalosti,“ vysvetlil HaZZ.
Plošina je navrhnutá s dôrazom na priestorové obmedzenia zásahovej činnosti priamo v historickom centre Banskej Štiavnice. Bez problémov si poradí s úzkymi uličkami i tesnými priestormi, kde sa bežná technika nedostane. Nová plošina má pracovný dosah 25 metrov a prejde cez otvor s rozmermi dva krát dva metre.
„Historické objekty nedokážeme nahradiť. O to dôležitejšie je byť pripravení urobiť maximum pre ich ochranu. Ešte dôležitejšie je mať techniku, ktorá hasičom pomôže bezpečne a rýchlo zasiahnuť tam, kde ich bude treba a dostane sa aj tam, kde možnosti našich bežných vozidiel končia. Novú techniku budeme môcť nasadiť pri požiaroch vo výškach a na ťažko dostupných miestach, pri záchrane a evakuácii osôb, ale i pri prieskume či osvetľovaní miesta mimoriadnej udalosti,“ vysvetlil HaZZ.
Plošina je navrhnutá s dôrazom na priestorové obmedzenia zásahovej činnosti priamo v historickom centre Banskej Štiavnice. Bez problémov si poradí s úzkymi uličkami i tesnými priestormi, kde sa bežná technika nedostane. Nová plošina má pracovný dosah 25 metrov a prejde cez otvor s rozmermi dva krát dva metre.