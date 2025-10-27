Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DOPRAVNÁ NEHODA V LAMAČI: Zasahovali hasiči

Miesto nehody. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Dopravná nehoda na Hodonínskej ulici pri výjazde na diaľnicu D2 bola ohlásená krátko po 9.00 h.

Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Hasiči v pondelok zasahovali v bratislavskom Lamači pri nehode dvoch áut. Na mieste ošetrili jednu ľahko zranenú osobu. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

Spresnili, že dopravná nehoda na Hodonínskej ulici pri výjazde na diaľnicu D2 bola ohlásená krátko po 9.00 h. Okrem vyššie spomenutého vykonali hasiči na vozidlách protipožiarne opatrenia, unikajúce prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a sprejazdnili cestnú komunikáciu.
