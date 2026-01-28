Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR ELEKTROMOBILU V BRATISLAVE: Tátoša schladili hasiči

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody, deaktivovali vysokonapäťový a nízkonapäťový systém vozidla a vykonali záverečné merania termokamerou.

Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (27. 1.) pri požiari elektromobilu v Bratislave, ktorý spôsobila prevádzkovo-technická porucha na vozidle. Následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody, deaktivovali vysokonapäťový a nízkonapäťový systém vozidla a vykonali záverečné merania termokamerou. Hasiči následne asistovali pri sprejazdnení komunikácie,“ ozrejmili hasiči.

