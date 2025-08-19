< sekcia Regióny
Hasiči v Hranovnici uchránili majetok v stovkách tisícov eur
Autor TASR
Poprad 19. augusta (TASR) - Hasiči pri požiari hospodárskych budov v radovej zástavbe rodinných domov v obci Hranovcnica v okrese Poprad uchránili majetok v stovkách tisícov eur. Požiar bol ohlásený v utorok v nočných hodinách. Škoda bola predbežne vyčíslená na 110.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, v čase príchodu hasičov boli stavby už v treťom štádiu horenia. „V objektoch sa nachádzalo veľké množstvo horľavého materiálu, čo výrazne urýchlilo šírenie požiaru a sťažilo zásah. Hasiči požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania strešných konštrukcií budov,“ informovalo krajské riaditeľstvo.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade a členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Spišské Bystré, Spišský Štiavnik a Kravany.
„Následkom požiaru vznikla majiteľom hospodárskych objektov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 110.000 eur. Vďaka rýchlemu a efektívnemu zásahu hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote 230.000 eur,“ dodalo krajské riaditeľstvo.
