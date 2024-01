Hasiči v Košickom kraji mali pre silný vietor viac ako 30 zásahov

Košice 9. januára (TASR) - V súvislosti so silným vetrom zasahovali hasiči v Košickom kraji od pondelka (8. 1.) rána do utorka rána spolu 31-krát. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová.



"Najhoršia situácia bola v okrese Košice-mesto, kde hasiči zasahovali celkom 13-krát," uviedla pre TASR. V Trebišovskom okrese išlo o šesť zásahov, po štyrikrát to bolo v okresoch Košice-okolie, Michalovce a Rožňava.



"Výjazdy súviseli predovšetkým s popadanými stromami, ktoré tvorili prekážku na cestách a s poškodenými strešnými krytinami, ktoré ohrozovali okolie svojim pádom," doplnila hovorkyňa.