Hasiči v Košickom kraji odstraňovali popadané konáre

Snímka z miesta zásahu. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor

Najviac zásahov, a to 14, mali príslušníci HaZZ z Košíc.

Autor TASR
Košice 25. novembra (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči v Košickom kraji zasahovali od pondelkového (24. 11.) do utorkového rána v súvislosti s nepriaznivým počasím dokopy 38-krát. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

„Najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest a vyťahovanie zapadnutých vozidiel,“ uvádza s tým, že do akcií bolo nasadených 49 príslušníkov HaZZ, 18 dobrovoľných hasičov a 17 kusov techniky.

Najviac zásahov, a to 14, mali príslušníci HaZZ z Košíc. V deviatich prípadoch zasahovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi, Gelnice a Krompách, v siedmich z Rožňavy a Dobšinej, dva zásahy mali hasiči z hasičských staníc v Bidovciach a Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie.

HaZZ eviduje aj šesť zásahov dobrovoľných hasičov z obcí Nálepkovo, Rudňany, Smižany, Lúčka a Mníšek nad Hnilcom.
