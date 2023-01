Hasiči v Košickom kraji zasahujú pre dážď a snehové zrážky

Košice 19. januára (TASR) - Hasiči v Košickom kraji vo štvrtok evidujú zásahy v súvislosti s dažďom aj snehovými zrážkami. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová s tým, že zatiaľ absolvovali viac ako 20 výjazdov spojených s počasím.



"V súvislosti so snehom sa najviac zasahuje v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice-okolie. Väčšina prípadov je k popadaným stromom," uviedla. Za najnáročnejší označila zásah v smere z Košíc na Jahodnú, kde hasiči zasahujú už tri hodiny. "Nachádza sa tam na viacerých úsekoch väčšie množstvo popadaných, nalomených stromov," spresnila.



Čo sa týka dažďa, doposiaľ zaznamenali celkovo tri výjazdy, a to v Košiciach v podchode pri budove katastrálneho úradu, ale aj v Moldave nad Bodvou a v Sečovciach.



Dážď spôsobil problémy napríklad aj v košickom útulku pre opustené zvieratá, kde voda zaplavila výbehy a niekoľko kotercov. "Útulok je pre kritickú situáciu zatvorený do odvolania," uvádza Útulok Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) Košice na sociálnej sieti.