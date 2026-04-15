HASIČI V NASADENÍ: Pri požiari v Prešove uchránili majetok za 150.000
Autor TASR
Prešov 15. apríla (TASR) - Hasiči pri utorňajšom (14. 4.) požiari balkóna v bytovom dome na Volgogradskej ulici v Prešove rýchlym zásahom uchránili majetok v hodnote 150.000 eur. Predbežnú škodu majiteľ predbežne vyčíslil na 10.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, na miesto udalosti vyslali 11 príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice Prešov so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
„Po príchode na miesto bol prieskumom potvrdený požiar na balkóne bytu na druhom poschodí. Majiteľka bytu sa už nachádzala pred vchodom do bytového domu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch sa pomocou hákového rebríka dostali priamo na balkón a požiar v krátkom čase zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom,“ informuje Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove.
Posádka sanitného automobilu HaZZ na mieste skontrolovala zdravotný stav majiteľky bytu, ako aj ďalších dvoch osôb. Ani jedna z nich neutrpela zranenia.
„Na miesto udalosti bol vyslaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodáva Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove.
