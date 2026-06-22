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POŽIAR V SENCI: Hasiči krotili plamene kontajnerov

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Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali viacerými prúdmi vody.

Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Hasiči v nedeľu (21. 6.) poobede zasahovali pri požiari lodných kontajnerov na Stavbárskej ulici v katastri mesta Senec. Príčinou požiaru bola technická porucha. Škodu po incidente predbežne vyčíslili na 10.000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.

Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali viacerými prúdmi vody. Požiar sa im podarilo následne zlikvidovať, čím zabránili jeho ďalšiemu šíreniu,“ priblížilo. Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku, z hasičskej stanice v Senci.

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