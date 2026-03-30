Hasiči v noci zasahovali pri požiari strechy domu v Nálepkove
Autor TASR
Nálepkovo 30. marca (TASR) - Hasiči v noci na pondelok zasahovali pri požiari strechy rodinného domu v Nálepkove v okrese Gelnica. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že nezaevidovali zranené ani usmrtené osoby.
Po príchode hasičov sa už v dome nikto nenachádzal. „Požiar v plne rozvinutej forme plamenného horenia zasiahol celú strechu jednopodlažného rodinného domu o rozmeroch 7x14 metrov,“ spresnil s tým, že na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
Zásah bol posilnený aj o cisternovú hasičskú techniku. „Na likvidáciu požiaru bolo spotrebovaných 19.000 litrov vody, nasadené boli viaceré útočné hasebné prúdy a príslušníci zasahovali z dôvodu silného zadymenia v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ dodal Bálint.
Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu zisťovania. Predbežná výška priamej škody bola určená na sumu 2000 eur.
