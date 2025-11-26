< sekcia Regióny
Hasiči v Považskej Bystrici si pripomenuli 150 rokov od prvej zmienky
Okrem zásahovej činnosti sa dobrovoľní hasiči venujú aj prevencii.
Autor TASR
Považská Bystrica 26. novembra (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Považskej Bystrici oslávil 150. výročie od prvej písomnej zmienky. Bol prvým v terajšom okrese Považská Bystrica a fungoval aj počas prvej svetovej vojny. Informoval o tom považskobystrický primátor Karol Janas.
„Prvým hasičským zborom na území dnešného okresu bol DHZ Považská Bystrica, ktorý mal kedysi 83 členov. Viedli ho slúžny Karol Baroš a veliteľ Ondrej Chudovský. Najstaršia písomná zmienka o DHZ Považská Bystrica pochádza z roku 1875. Počas prvej svetovej vojny sa väčšina hasičských zborov rozpadla, DHZ Považská Bystrica opäť založili v roku 1915, ostatné zbory na území okresu začali vznikať až po skončení vojny,“ skonštatoval primátor.
Ako dodal, mesto má aktuálne vo svojej pôsobnosti deväť dobrovoľných hasičských zborov - v Dolnom a Hornom Moštenci, Milochove, Podvaží, Považskom Podhradí, Považskej Teplej, Praznove, Šebešťanovej a Zemianskom Kvašove.
„V našom meste zastávajú nezastupiteľnú úlohu. Dobrovoľní hasiči sú pri požiaroch či iných udalostiach neraz na mieste prví. Poznajú svoje okolie, dokážu rýchlo reagovať a pomôcť tam, kde je to najviac potrebné,“ doplnil.
Okrem zásahovej činnosti sa dobrovoľní hasiči venujú aj prevencii. Kontrolujú vykurovacie zariadenia, upozorňujú na nedostatky a pomáhajú predchádzať nešťastiam. Na významné postavenie dobrovoľných hasičov nezabúda ani mesto.
„Naša spolupráca je na vysokej úrovni. Máme podpísané viaceré memorandá a vždy cítime, že mesto stojí za nami. Či už je to v oblasti technického vybavenia, priestorov alebo podpory hasičského športu,“ zdôraznil predseda Územnej organizácie DPO Považská Bystrica Martin Opoldík.
