Hasiči v Prešovskom kraji mali po zemetrasení sedem výjazdov

Prešov 10. októbra (TASR) - Celkovo sedem výjazdov mali hasiči v Prešovskom kraji v súvislosti so zemetrasením, ku ktorému došlo v pondelok (9. 10.) večer na východe Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.Hasiči z Prešova mali tri výjazdy, z Holčíkoviec dva a po jednom zo Svidníka a Medzilaboriec. Celkom zasahovalo 29 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 11 kusmi hasičskej techniky.uviedla Knišová s tým, že obyvatelia bytového domu sa tak vrátili do svojich bytov. V dôsledku úniku plynu nedošlo k zraneniu osôb.Ako ďalej povedala, o 22.29 h boli hasiči a polícia požiadaní o súčinnosť do obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou, kde došlo následkom zemetrasenia k poškodeniu rodinných domov. Starostom obce bola v čase o 21.30 h vyhlásená mimoriadna situácia," priblížila Knišová.Na mieste zasahovali hasiči z Holčíkoviec a deviati členovia DHZO z Ďapaloviec a Soli, ktorí vykonávali prieskum a monitorovali okolie.povedala Knišová.Následkom zemetrasenia bolo o 23.12 h ohlásené podozrenie prasknutia nosných častí bytového domu na Levočskej ulici číslo 27 až 29 v Prešove. Hasiči z Prešova vykonali prieskum a monitorovali okolie.dodala Knišová.Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jany Matis Libovej, v spojitosti s pondelkovým zemetrasením v Košickom kraji neboli zaznamenané žiadne výjazdy.Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Bolo v hĺbke 17,8 kilometra. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR s odvolaním sa na Oddelenie seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré manuálne interpretovalo prvotné automatické dáta.