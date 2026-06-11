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Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti s počasím viaceré výjazdy

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Ilustračná fotka Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkostí obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc.

Autor TASR
Prešov 11. júna (TASR) - Hasiči v Prešovskom kraji mali v súvislosti so zvýšenými zrážkami od stredy (10. 6.) do štvrtka popoludnia viaceré výjazdy. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov v blízkostí obydlí, odstraňovanie prekážok na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc. Pre TASR to uviedla vedúca vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Jana Dzurišinová.

Od stredy večera do štvrtka rána mali hasiči 14 výjazdov. Celkovo zasahovalo 32 príslušníkov s desiatimi kusmi techniky. Hasiči z Prešova mali sedem výjazdov, z Levoče tri, z hasičskej stanice v Ľubotíne dva výjazdy a po jednom mali hasiči z Humenného a zo Svidníka. Najviac postihnutou oblasťou bolo podľa Dzurišinovej mesto Prešov. Na likvidácii udalosti šesťkrát zasahovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí.

Od štvrtkového rána do 13.00 h zasahovalo celkovo 28 hasičov s deviatimi kusmi techniky. Hasiči z Prešova a zo Sabinova mali dva výjazdy, rovnako hasiči z Levoče, a dva výjazdy mali hasiči z Humenného a zo Sniny. Po jednom výjazde mali príslušníci HaZZ zo Starej Ľubovne, Svidníka a z Bardejova. Členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí zasahovali dvakrát. Išlo opätovne najmä o odstraňovanie spadnutých stromov na cestnej komunikácii a odčerpávanie vody z pivníc.
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