< sekcia Regióny
PLNÉ RUKY PRÁCE: Hasiči v Prešovskom kraji mali osem výjazdov
Hasiči z Prešova mali šesť výjazdov, zo stanice v Medzilaborciach jeden výjazd a hasiči zo stanice v Raslaviciach takisto jeden výjazd.
Autor TASR
Prešov 2. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Prešovskom kraji zasahovali od 16. hodiny v stredu (1. 7.) do 6. hodiny vo štvrtok v súvislosti s poveternostnou situáciou celkovo osemkrát. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných stromov z ciest a zo zaparkovaných vozidiel, naklonených stromov ohrozujúcich premávku, ako aj o technickú pomoc pri strhnutých strechách. Pre TASR to uviedla vedúca vnútorného oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Jana Dzurišinová.
Hasiči z Prešova mali šesť výjazdov, zo stanice v Medzilaborciach jeden výjazd a hasiči zo stanice v Raslaviciach takisto jeden výjazd. Po jednom výjazde mali členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Lipany, Rožkovany, Zbojné, Prešov, Hubošovce, Veľký Šariš, Župčany, Ľubotice a Kamenica.
„Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a zo zaparkovaných vozidiel, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku a o technickú pomoc pri strhnutých strechách,“ povedala Dzurišinová.
Celkovo v spomenutom čase zasahovalo 27 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi techniky a 32 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 11 kusmi hasičskej techniky.
Hasiči z Prešova mali šesť výjazdov, zo stanice v Medzilaborciach jeden výjazd a hasiči zo stanice v Raslaviciach takisto jeden výjazd. Po jednom výjazde mali členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Lipany, Rožkovany, Zbojné, Prešov, Hubošovce, Veľký Šariš, Župčany, Ľubotice a Kamenica.
„Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a zo zaparkovaných vozidiel, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku a o technickú pomoc pri strhnutých strechách,“ povedala Dzurišinová.
Celkovo v spomenutom čase zasahovalo 27 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi techniky a 32 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 11 kusmi hasičskej techniky.