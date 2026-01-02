Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči v Prešovskom kraji mali za silvestrovskej noci sedem výjazdov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Príslušníci z Hasičskej stanice Prešov zasahovali podľa jej slov trikrát.

Autor TASR
Prešov 2. januára (TASR) - Celkovo sedem výjazdov, šesť k požiaru a jeden k dopravnej nehode, mali hasiči v Prešovskom kraji počas silvestrovskej noci až do novoročného rána. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.

Príslušníci z Hasičskej stanice Prešov zasahovali podľa jej slov trikrát. V dvoch prípadoch išlo o požiar kontajnera a v jednom prípade o požiar v podkrovných priestoroch rodinného domu.

Hasiči u Humenného mali dva výjazdy, v oboch prípadoch išlo o požiar kontajnera. Vranovskí hasiči boli vyslaní k požiaru živého plota, ktorý sa podarilo zlikvidovať ešte pred príchodom hasičskej jednotky. Príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Poprade z Hasičskej stanice Mengusovce zasahovali jedenkrát, a to pri dopravnej nehode.

„Pri uvedených udalostiach bolo nasadených 27 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 10 kusmi hasičskej techniky,“ dodala Knišová.
.

