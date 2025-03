PLNÉ RUKY PRÁCE: Hasiči v Prešovskom kraji riešili až 50 požiarov

Poprad 10. marca (TASR) - Počas uplynulých dní zamestnávali hasičov v Prešovskom kraji okrem iného aj požiare v prírodnom prostredí. Od piatka (7. 3.) do nedele (9. 3.) eviduje prešovské krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) viac ako 50 výjazdov k požiarom trávy alebo lesa. Informovalo o tom na sociálnej sieti.



"Rozsiahly lesný požiar vypukol v piatok popoludní v katastri obce Spišská Teplica v okrese Poprad. Zasiahol plochu o rozlohe 12 až 15 hektárov. Zásah komplikoval ťažko dostupný terén a silný vietor. Na hasenie bol nasadený aj vrtuľník Ministerstva obrany SR. Požiar sa zasahujúcim hasičom podarilo zlikvidovať až v sobotu (8. 3.) krátko po 17.00 h," uviedli hasiči. Počas dvoch dní bolo na mieste nasadených 131 profesionálnych a dobrovoľných hasičov vrátane modulu pozemného hasenia východ so 47 kusmi hasičskej techniky. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Okrem toho boli počas víkendu rozsiahlejšie požiare napríklad aj na skládkach odpadu pri Poprade a pri Spišskej Belej.



V súvislosti s nárastom požiarov v prírodnom prostredí HaZZ apeluje na zodpovedné správanie. "V územnom obvode okresu Poprad bol od piatka od 15.00 h do odvolania vyhlásený na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, 50 metrov od hranice lesného pozemku, čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru," upozornilo riaditeľstvo.



V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakázané je tiež fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Okrem toho nie je dovolené spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.