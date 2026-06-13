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Hasiči v Spišskom Podhradí cvičia zásah pod hradom
Podujatie sa koná v rámci projektu Poľsko-slovenská Eurosztafeta Záchrany - „Spoločne bezpečnejšie v Európe“, na ktorom spolupracujú mesto Spišské Podhradie a poľská Gmina Zagórz.
Autor TASR
Spišské Podhradie 13. júna (TASR) - V Spišskom Podhradí sa v sobotu a v nedeľu (14. 6.) koná spoločné cvičenie dobrovoľných hasičov zo Slovenska a Poľska. Zapájajú sa doň dobrovoľní hasiči zo Spišského Podhradia a z poľskej obce Zagórz v Podkarpatskom vojvodstve, ako aj mládežnícke hasičské tímy. Cvičenie sa koná pod dohľadom profesionálnych hasičov z okresu Levoča. TASR o tom informoval primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.
Podujatie sa koná v rámci projektu Poľsko-slovenská Eurosztafeta Záchrany - „Spoločne bezpečnejšie v Európe“, na ktorom spolupracujú mesto Spišské Podhradie a poľská Gmina Zagórz.
Taktické cvičenie v sobotu preverí pripravenosť záchranárov v dvoch fázach. Zásah na parkovisku pod Spišským hradom na Štefánikovej ulici je predpoludním zameraný na vyslobodzovanie osôb pri dopravnej nehode a likvidáciu špecifického požiaru fotovoltickej nabíjacej stanice. Popoludní bude nasledovať simulovaný požiar v historických priestoroch Spišskej Kapituly, ktorý otestuje koordináciu jednotiek pri ochrane kultúrneho dedičstva a zásahu v historickej zástavbe.
Cieľom podujatia je podľa Kapustu získanie skúseností pri ochrane životov a majetku, ale aj pri ochrane národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO, medzi ktoré patria Spišská Kapitula, mesto Spišské Podhradie, Spišský hrad a kostolík v Žehre.
„Do projektu patrí nákup záchranárskeho vybavenia, konkrétne protipovodňového, hasičského, na dopravné nehody a iného záchranárskeho vybavenia pre päť jednotiek dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) v meste Spišské Podhradie a obci Zagórz. Projekt tiež zahŕňa organizáciu spoločných cvičení jednotiek DHZ a mládežníckych hasičských tímov. Realizácia cvičení a doplnenie vybavenia jednotiek DHZ na oboch stranách hranice a ich spoločná práca na vypracovaní cezhraničných postupov reakcie v krízových situáciách majú za cieľ zefektívniť cezhraničný systém ochrany obyvateľstva v kontexte negatívnych javov vyplývajúcich zo zmeny klímy,“ priblížil Kapusta.
Celkové náklady projektu predstavujú takmer 460.000 eur, schválené financovanie z programu Interreg je vo výške takmer 397.000 eur. Náklady mesta Spišské Podhradie predstavujú viac ako 132.000 eur, z toho financovanie z programu Interreg tvorí viac ako 106.000 eur, príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je takmer 16.000 eur a spoluúčasť mesta viac ako 10.600 eur.
Podujatie sa koná v rámci projektu Poľsko-slovenská Eurosztafeta Záchrany - „Spoločne bezpečnejšie v Európe“, na ktorom spolupracujú mesto Spišské Podhradie a poľská Gmina Zagórz.
Taktické cvičenie v sobotu preverí pripravenosť záchranárov v dvoch fázach. Zásah na parkovisku pod Spišským hradom na Štefánikovej ulici je predpoludním zameraný na vyslobodzovanie osôb pri dopravnej nehode a likvidáciu špecifického požiaru fotovoltickej nabíjacej stanice. Popoludní bude nasledovať simulovaný požiar v historických priestoroch Spišskej Kapituly, ktorý otestuje koordináciu jednotiek pri ochrane kultúrneho dedičstva a zásahu v historickej zástavbe.
Cieľom podujatia je podľa Kapustu získanie skúseností pri ochrane životov a majetku, ale aj pri ochrane národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO, medzi ktoré patria Spišská Kapitula, mesto Spišské Podhradie, Spišský hrad a kostolík v Žehre.
„Do projektu patrí nákup záchranárskeho vybavenia, konkrétne protipovodňového, hasičského, na dopravné nehody a iného záchranárskeho vybavenia pre päť jednotiek dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) v meste Spišské Podhradie a obci Zagórz. Projekt tiež zahŕňa organizáciu spoločných cvičení jednotiek DHZ a mládežníckych hasičských tímov. Realizácia cvičení a doplnenie vybavenia jednotiek DHZ na oboch stranách hranice a ich spoločná práca na vypracovaní cezhraničných postupov reakcie v krízových situáciách majú za cieľ zefektívniť cezhraničný systém ochrany obyvateľstva v kontexte negatívnych javov vyplývajúcich zo zmeny klímy,“ priblížil Kapusta.
Celkové náklady projektu predstavujú takmer 460.000 eur, schválené financovanie z programu Interreg je vo výške takmer 397.000 eur. Náklady mesta Spišské Podhradie predstavujú viac ako 132.000 eur, z toho financovanie z programu Interreg tvorí viac ako 106.000 eur, príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je takmer 16.000 eur a spoluúčasť mesta viac ako 10.600 eur.