Hasiči zasahovali v Bratislave pri nehode motorky s dodávkou

Miesto nehody. Foto: HaZZ

Hasiči na havarovaných motorových vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a očistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Hasiči v stredu (20. 8.) zasahovali pri dopravnej nehode motorky a malej dodávky na Lamačskej ceste v Bratislave. Pri nehode došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola prevezená do jednej z bratislavských nemocníc. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

„Hasiči na havarovaných motorových vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a očistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín. Po zdokumentovaní nehody odstránili motorku z komunikácie,“ spresnili hasiči.
