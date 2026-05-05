Utorok 5. máj 2026
Hasiči v Trenčianskom kraji likvidovali minulý týždeň 31 požiarov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trenčín 5. mája (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali minulý týždeň pri 69 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti.

Príslušníci HaZZ zasahovali pri 31 požiaroch, 18-krát poskytovali technickú pomoc, v 12 prípadoch ich zamestnali dopravné nehody a osemkrát likvidovali hrozbu nebezpečných látok.


