< sekcia Regióny
Hasiči v Trenčianskom kraji likvidovali minulý týždeň 31 požiarov
V 12 prípadoch ich zamestnali dopravné nehody a osemkrát likvidovali hrozbu nebezpečných látok.
Autor TASR
Trenčín 5. mája (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali minulý týždeň pri 69 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trenčín na sociálnej sieti.
Príslušníci HaZZ zasahovali pri 31 požiaroch, 18-krát poskytovali technickú pomoc, v 12 prípadoch ich zamestnali dopravné nehody a osemkrát likvidovali hrozbu nebezpečných látok.
Príslušníci HaZZ zasahovali pri 31 požiaroch, 18-krát poskytovali technickú pomoc, v 12 prípadoch ich zamestnali dopravné nehody a osemkrát likvidovali hrozbu nebezpečných látok.